Amnesty-Expertin: „Exempel“ durch Entschädigungsprogramm

Frankfurt am Main (SID) - Ein Entschädigungsprogramm für Arbeiter rund um die Fußball-WM in Katar hätte nach Ansicht von Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty International eine langfristige Wirkung. Der Weltverband FIFA könnte die Situation nach Turnierende „nicht vergessen“, sondern man würde sich „über Jahre und Jahrzehnte mit diesen Fragen beschäftigen“, sagte die Nahost-Expertin bei der Fan-Veranstaltung „Nicht unsere WM“ in Frankfurt/Main.