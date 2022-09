Basler und Effenberg uneins über Hummels-WM-Chancen

In der Bundesliga reiche es noch für Hummels, aber generell glaubt Basler: "Die Schnelligkeit ist nicht mehr da. Für mich steht Schlotterbeck (Nico Schlotterbeck, d. Red.) in der Zukunft ganz klar hinten drin." Wenn Bundestrainer Hansi Flick Hummels zurückhole, "ist es ein Armutszeugnis für alle Innenverteidiger, die in den vergangenen zwei Jahren in der Nationalmannschaft gespielt haben", so Basler.