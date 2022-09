Bierhoff: WM eine „Riesenchance“

Von den Nations-League-Spielen gegen Ungarn am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig und drei Tage später in London gegen England (20.45 Uhr/RTL) erhofft sich Bierhoff Testläufe gegen starke Gegner. "Wir wollen die Nations League erfolgreich abschließen", sagte er. Das Ziel sei das WM-Finale am 18. Dezember: "Wenn die deutsche Nationalmannschaft auf ein Turnier geht, muss sie auch den Glauben und den Willen haben, es zu gewinnen."