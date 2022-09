MagentaTV startet am 19. September WM-Berichterstattung

Die Doku "Kein Regenbogen in der Wüste - Die Fußball-WM in Katar" beschäftigt sich mit den Menschenrechtsverletzungen im Wüstenstaat und beleuchtet Fragen rund um die Presse- und Meinungsfreiheit. Sie gibt außerdem Einblicke in die Themen männliche Vormundschaft, Frauenrechte, Homosexualität und die LGBTIQ-Szene in Katar.