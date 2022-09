Fußball: Queiroz zurück an alter Wirkungsstätte

Bei der Wüsten-WM trifft Iran in der Gruppe B auf England, Wales und die USA. Queiroz folgt auf den Kroaten Dragan Skocic. Der Portugiese betreute bereits Auswahlmannschaften in sieben verschiedenen Ländern, zuletzt in Ägypten. Er war Assistent von Sir Alex Ferguson bei Manchester United und coachte als Chef Real Madrid.