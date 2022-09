WM-Teilnahme wird für Pogba Wettlauf mit der Zeit

Die WM-Teilnahme wird für den französischen Fußball-Weltmeister Paul Pogba ein Wettlauf mit der Zeit. Der Mittelfeldspieler des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin wird nach seiner Knieoperation voraussichtlich mindestens acht Wochen ausfallen. Das sagte Professor Roberto Rossi, Chefarzt des Mauriziano-Krankenhauses in Turin, im Gespräch mit Tuttosport. Frankreich startet am 22. November gegen Australien in die WM in Katar.