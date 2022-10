ARD-Thementag Katar am 14. November

In der Reportage "Thomas Hitzlsperger: Katar ? warum nur?" will der ehemalige Nationalspieler die umstrittene Vergabe des Turniers ergründen und die Arbeitsbedingungen auf WM-relevanten Baustellen in den Blick nehmen. Auch die heutigen Nationalspieler Manuel Neuer und Ilkay Gündogan sind als Gesprächspartner dabei.