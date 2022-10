Daran hat der DFB "manisch" gearbeitet: Bierhoff räumt Versäumnisse ein

Bei den Jugendlichen habe man "viel zu oft auf Erfolg und Ergebnisse geachtet und nicht auf die individuelle Entwicklung des Spielers", ergänzte der Europameister von 1996 in der am Sonntag (19.00 Uhr) ausgestrahlten Countdown-Show zur WM in Katar. Damit sei auch die Sturm-Problematik in der Nationalmannschaft zu erklären.