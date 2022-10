Flicks Co-Trainer Röhl: WM-Kader steht zu zwei Dritteln fest

Zu einer Nominierung von Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug sagte Röhl knapp zwei Wochen vor der Kader-Bekanntgabe am 10. November: "Wenn wir jemanden für die letzten 20 Minuten brauchen, der ein Strafraumstürmer und immer für ein Tor gut ist, ist er natürlich eine Option." Dennoch, so Röhl, werde nach Spielen wie den Nations-League-Partien gegen Ungarn (0:1) und in England (3:3) im September "schnell nur darauf geschaut, wer im Sturm nicht dabei war." Allgemein sei die Strafraumbesetzung nicht so gewesen, "wie wir uns das vorgestellt haben."