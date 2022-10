Infantino gratuliert Houngbo: „Erhebliche Fortschritte“

In seinem Statement, das der Fußball-Weltverband FIFA auf Twitter veröffentlichte, gratuliert Infantino Houngbo zu seinem neuen Mandat "in einer wichtigen Rolle zum Wohle der Arbeitnehmer weltweit". Man habe in den letzten Jahren "durch unsere gemeinsame Zusammenarbeit bei den Bedingungen der Arbeitnehmer in Katar erhebliche Fortschritte gemacht, und ich freue mich auf eine stärker formalisierte Zusammenarbeit zwischen unseren Institutionen auf globaler Ebene".