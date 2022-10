Kanada wünscht sich "Verbesserung über die WM hinaus"

Der kanadische Fußballverband hat sich wenige Wochen vor Beginn der WM in Katar für weitere Verbesserungen in Sachen Arbeiterrechte und Inklusion im Gastgeberland ausgesprochen. "Wir ermutigen alle, den Dialog fortzusetzen, um sicherzustellen, dass diese Reformen zu einer spürbaren Verbesserung über die Weltmeisterschaft hinaus führen", hieß es in einer Mitteilung auf der Verbandsseite.