Prinz William verzichtet auf WM-Reise

Prinz William wird in seiner Funktion als Präsident des englischen Fußball-Verbandes FA auf eine Reise zur WM in Katar verzichten. Das bestätigte eine dem Prinzen nahestehende Person der Nachrichtenagentur AFP. Der "Prince of Wales" habe demnach keine Pläne, die englische oder walisische Auswahl vor Ort zu unterstützen.