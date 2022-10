WM 2022: Fußballfan auf 7000-Kilometer-Reise verschollen - Festnahme im Iran?

Seit dem Tod der iranischen Frau Mahsa Amini herrschen im Staat am Persischen Golf heftige politische Unruhen und anhaltende Proteste der Bevölkerung. Die 22-Jährige stammte aus der iranischen Provinz Kurdistan. Am 13. September wurde sie in der iranischen Hauptstadt Teheran von der Sittenpolizei festgenommen. Ihr wurde vorgeworfen, ihr Kopftuch (Hidschab) nicht korrekt getragen zu haben.