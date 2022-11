Australien wahrt Chance bei Siebert-Premiere

Australien hat bei der Fußball-WM in Katar die Chance aufs Achtelfinale gewahrt. Die Socceroos gewannen ihr zweites Spiel in Gruppe D gegen Tunesien mit 1:0 (1:0) und könnten bei der sechsten Teilnahme zum zweiten Mal nach 2006 die Vorrunde überstehen. Zum Abschluss gegen Dänemark hat das Team von Trainer Graham Arnold das Weiterkommen trotz der Auftaktniederlage gegen Frankreich in eigener Hand.