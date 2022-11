WM 2022: Belgien vor Gruppenfinale: "Sind nicht im Krisenmodus"

Die angezählte belgische Fußball-Nationalmannschaft will die vermeintliche Krisensitzung nach dem WM-Debakel gegen Marokko als Brustlöser für das Gruppenfinale nutzen. „Das Meeting war wichtig für uns, um das alles abzuschütteln“, sagte Verteidiger Timothy Castagne vor dem „Endspiel“ gegen Vizeweltmeister Kroatien am Donnerstag (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV). (DATEN: Alle Spiele der WM in der Übersicht)