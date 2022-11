Ex-FIFA-Boss Blatter für WM-Ausschluss des Iran in Katar

Wäre er selbst noch FIFA-Präsident, so Blatter, hätte er den Iran ausgeschlossen. In dem islamischen Land gibt es seit zwei Monaten Proteste von Regierungsgegnern, dabei geht die Regierung vor allem jungen Demonstranten mit großer Härte vor. Allerdings gab es auch schon zu Blatter Zeiten an der FIFA-Spitze Proteste im Iran, damals schritt der Weltverband nicht ein.