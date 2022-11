Cisse glaubt an WM-Erfolg eines afrikanischen Teams

Die Mannschaft von Cisse darf nach dem Sieg am Freitag gegen Gastgeber Katar (3:1) weiter auf das Achtelfinale hoffen. Vor dem letzten Spiel in der Gruppe A am Dienstag gegen Ecuador (16.00 Uhr/MagentaTV) hat die senegalesische Nationalmannschaft drei Punkte auf dem Konto und liegt damit hinter den Niederländern und Ecuador (jeweils 4 Punkte) auf Platz drei.