Dänemark „bereit“: „Dream big“

Dänemark geht mit großer Zuversicht in die Fußball-WM. Man sehe sich natürlich nicht als Favorit, betonte Trainer Kasper Hjulmand vor dem Auftakt am Dienstag (14.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen Tunesien: „Aber wir haben gezeigt, dass wir an guten Tagen jeden schlagen können. Unser Traum ist es, etwas zu gewinnen. Die Mannschaft hat die Qualität.“