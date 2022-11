WM 2022: De Bruyne überrascht über Auszeichnung

Beim WM-Auftakt erlebte der Regisseur von Manchester City einen ziemlich gebrauchten Tag. Als offizieller „Man Of The Match“ sollte dennoch der 31-Jährige erklären, wie die alternde goldene Generation der Roten Teufel mit Ach und Krach einen gelungenen Start in das Wüstenturnier hingelegt hatte. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)