FIFPro warnt vor erhöhtem Verletzungsrisiko bei WM

Die internationale Spielergewerkschaft FIFPro hat fünf Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel in Katar erneut vor einem erhöhten Verletzungsrisiko für die Spieler gewarnt. Demnach zeige die Studie "FIFA World Cup 2022: The Player Workload Journey" auf, wie wenig Zeit den Profis zwischen den vorerst letzten Spielen in den nationalen Ligen und dem Beginn der WM bleibe.