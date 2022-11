Fünfte Teilnahme: Guardado und Ochoa in WM-Rekordklub

Der frühere Leverkusener Bundesligaprofi Andres Guardado und Torwart-Routinier Guillermo Ochoa sind in Mexikos Aufgebot für die Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) berufen worden und werden damit ihre fünfte Endrunden bestreiten. Guardado (36) und Ochoa (37) steigen damit in den Klub der WM-Rekordteilnehmer auf.