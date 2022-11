Hjulmand erwägt alternativen Protest: "Warten wir ab"

Dänemarks Kapitän Christian Eriksen wollte in Katar ursprünglich wie unter anderem Manuel Neuer für Deutschland mit der "One Love"-Binde auflaufen, die FIFA drohte aber Strafen an. "Ich weiß nicht, ob es eine Gelbe Karte gegeben hätte. Wir wissen nur, dass es Konsequenzen geben würde. Es ist schwer, das alles auf die Spieler abzuladen", sagte Hjulmand.