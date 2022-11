WM 2022: Katar-Kritikerin Klaveness setzt auf DFB-Mithilfe

Laut Klaveness seien die Bedingungen für Arbeiter in Katar immer noch prekär. „Ich verstehe die Frustration in Katar, wenn es aus dem Westen immer heißt, das sei nicht genug. Aber nur, weil es Veränderungen gab, können wir nicht akzeptieren oder vergessen, was davor jahrelang passiert ist“, sagte sie: „Sie versprechen, alles zu verändern und es nach der WM auch beizubehalten ? ich glaube jedoch, das Einzige, was implementiert wurde, ist der Mindestlohn. Aber die Hitze, die Vergewaltigungen, die fehlenden Rechte ? da würden die Arbeitsmigranten sicher sagen, es habe sich nichts verändert.“