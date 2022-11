"Komplett fitter" Klostermann: "Kann der Mannschaft helfen"

Klostermann hat am 7. August sein letztes Spiel im Verein bestritten und gab am Mittwoch bei der WM-Generalprobe der DFB-Auswahl im Oman (1:0) sein Comeback. Dass er in der 34. Minute ausgewechselt wurde, sei vorher so abgesprochen gewesen, betonte Bundestrainer Hansi Flick.