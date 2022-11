Kritik in Spanien an WM-Besuch von König Felipe in Katar

Die in Spanien zusammen mit den Sozialdemokraten regierende Podemos-Partei hat Kritik an der geplanten Reise von König Felipe VI. zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar geübt. Der Monarch wird zum ersten Gruppenspiel des Ex-Weltmeisters am Mittwoch (17.00 Uhr) gegen Costa Rica in Doha erwartet.