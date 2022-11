WM 2022: Niederländer pfeift DFB-Schicksalsspiel

Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden wird das zweite Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar gegen Angstgegner Spanien am Sonntag (20.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) leiten. Dies teilte der Weltverband FIFA am Freitag mit. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)