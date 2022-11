WM 2022: Matthäus lobt deutschen Kader - und weint Mats Hummels nicht nach

Bundestrainer Hansi Flick hatte am Donnerstag seinen Kader für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) nominiert. In der Verteidigung setzt Flick dabei unter anderem auf den unerfahrenen Armel Bella-Kotchap. "Wir haben gute Innenverteidiger", sagte Matthäus, der nicht der Meinung ist, dass "die Mannschaft durch die Nicht-Nominierung von Hummels schlechter geworden ist".