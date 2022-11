Medien: Bis zu vier Monate Pause für Mane

Der 30 Jahre alte Mane hatte im vorletzten Bundesligaspiel vor der WM-Pause gegen Werder Bremen (6:1) eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen erlitten. Dennoch hoffte der Senegal bis zuletzt, dass der Superstar rechtzeitig zur WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) fit wird - am Donnerstag jedoch teilte der Verband mit, dass Mane operiert wurde und die Endrunde verpasst.