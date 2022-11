WM 2022: Messi sieht Argentinien nach Blamage in der "Bringschuld"

Es gelte nun eine Trotzreaktion zu zeigen. "Diese Mannschaft zeichnet sich durch Zusammenhalt und Gruppenstärke aus", führte Messi aus: "Es ist der Moment dafür, zu zeigen, dass wir wirklich stark sind. Es ist lange her, dass wir eine solche Situation durchgemacht haben und in der Bringschuld standen. Wir müssen uns Gedanken machen, was kommt und uns gut darauf vorbereiten."