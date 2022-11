Messis Argentinier mit Dybala und Palacios zur WM

Buenos Aires (SID) - Angeführt von Kapitän Lionel Messi und mit Bundesliga-Profi Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen geht Argentinien die Mission WM-Titel in Katar (20. November bis 18. Dezember) an. Auch der zuletzt am Oberschenkel verletzte Paulo Dybala (AS Rom) gehört zum 26-köpfigen Aufgebot von Nationaltrainer Lionel Scaloni, das am Freitag verkündet wurde.