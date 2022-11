Modric vor Turnier-Auftakt: WM 2018 "beiseite schieben"

Es sei nun ein "neues Turnier, und so müssen wir es auch sehen", erklärte Modric (37), der mit Kroatien zum Auftakt am Mittwoch auf Marokko trifft (11.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV). "Wir müssen bescheiden bleiben." Das Einzige, was die Mannschaft garantieren könne, "ist, dass wir unser Bestes geben". Er selbst fühle sich gesund und in "guter körperlicher Verfassung".