Nachhaltigkeit: Schult wünscht sich Strenge gegenüber Katar

Für ARD-Expertin Almuth Schult sollten die Veranstalter der Weltmeisterschaft in Katar bei den Themen Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz streng an ihren angegebenen Zielen gemessen werden. „Ich würde mir immer noch wünschen, dass es eine Strafe für Katar geben würde, wenn die in der Bewerbung angegebenen Nachhaltigkeitsziele nicht eingehalten werden sollten“, sagte Schult dem SID: „Dass dann zum Beispiel eine Milliarde Dollar in soziale Projekte fließt.“