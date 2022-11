Neuendorf sieht Katar-Diskussion als Fortschrittstreiber

Präsident Bernd Neuendorf vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) sieht die intensive Diskussion über den WM-Standort Katar als Treiber für Fortschritte in Sport und Politik. „Die FIFA hat eine Menschenrechtspassage aufgenommen, was die Vergabe von künftigen Weltmeisterschaften angeht, das gab es vorher so nicht“, sagte Neuendorf bei einer Podiumsdiskussion im Dortmunder Fußball-Museum. „Das zeigt, dass die Vergabe an Katar und vielleicht auch an Russland heute schwer vorstellbar wäre, so unkritisch und ohne Auflagen. Das hat sich geändert, der Sport und die Politik.“