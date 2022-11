Ronaldo in Doha: „Wir sind da!“

Der Weltstar kam in feinstem Zwirn. Mit dunkelblauem Maßanzug, Edel-Rucksack und ernstem Blick ist Cristiano Ronaldo auf der großen WM-Bühne gelandet. Der Superstar stieg mit der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft in der Nacht zum Samstag in Doha aus dem Flieger - mit Spannung wird erwartet, wie sich der Trubel bei Manchester United auf die Leistung des 37-Jährigen auswirken wird.