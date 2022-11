WM 2022: Southgate spürt nach DFB-Zeichen keinen Druck

Mit einem Sieg können die Three Lions vorzeitig das Achtelfinal-Ticket lösen. Das übergeordnete Ziel sei, sich für die nächste Runde zu qualifizieren, sagte Southgate. „Wenn wir dafür allerdings alle drei Spiele brauchen, dann müssen wir dafür bereit sein.“ In der Gruppe B trifft England am Dienstag (20 Uhr) noch auf Wales.