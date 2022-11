Spenden von WM-Prämien? DFB nimmt FIFA in die Pflicht

Frankfurt am Main (SID) - Angesichts der Forderungen nach einem Verzicht auf die WM-Preisgelder zugunsten eines Entschädigungsfonds für die Gastarbeiter in Katar hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Weltverband FIFA in die Pflicht genommen. Der Verband nehme "die Hinweise ernst und will mit den Fans in den Dialog gehen, verweist aber auch auf die klare Zuständigkeit der FIFA", teilte der DFB am Freitag auf Anfrage mit.