Sportwetten: Argentinien und Frankreich klare Favoriten

Fußball-Weltmeister Frankreich und Argentinien steigen als klare Favoriten in den Spielen am Dienstag in das WM-Turnier von Katar ein. Sportwettenanbieter bwin rechnet sowohl für Argentinien (Quote 1,16) gegen Saudi-Arabien (Quote 18,00), als auch für die Franzosen mit einer Quote von 1,28 gegen Australien (Quote 11,00) mit Auftaktsiegen.