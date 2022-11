WM 2022: Bayern-Bonus im DFB-Team? Das sagt Niklas Süle

Die zuletzt bisweilen wacklige deutsche Defensive sieht Süle für die WM mit dem Auftakt gegen Japan am Mittwoch (14.00 Uhr MEZ im LIVETICKER) nicht als Problemzone. „Wir haben schon gezeigt, dass wir in der Lage sind, gegen gute Gegner gut zu verteidigen“, betonte er. Jedoch sei die Konterabsicherung angesichts des offensiven Stils der DFB-Auswahl besonders wichtig: „Da hatten wir in der Vergangenheit Probleme.“