ter Stegen zeigt für sportliche Sanktionen kein Verständnis

Ter Stegen ist in der Torhüter-Hierarchie die klare Nummer zwei hinter Kapitän Manuel Neuer und vor Kevin Trapp. Die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft am Mittwochnachmittag (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in ihrem Auftaktspiel auf Japan.