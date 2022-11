Terror-Krise: WM-Auftakt ohne Ecuadors Staatschef Lasso

Ecuadors Nationalmannschaft hatte erst am vergangenen Dienstag vom Internationalen Sportgerichtshof CAS "Grünes Licht" für seine vierte Teilnahme an einer WM-Endrunde seit seinem Debüt 2002 erhalten. Die Richter in Lausanne wies die Klage von Chile und Peru gegen die WM-Teilnahme ihres südamerikanischen Rivalenen wegen Zweifeln an der Einsatzberechtigung eines ecuadorianischen Spielers in der kontinentalen Ausscheidung für das WM-Turnier in letzter Instanz zurück.