Trotz wichtigem Joker-Tor: Füllkrug könnte Joker bleiben

„Er gibt der Mannschaft sehr viel, nicht nur das Tor“, sagte der Bundestrainer: „Er ist ein sehr guter Junge, mit dem Herz am rechten Fleck. Wir sind sehr froh, dass er dabei ist.“ Die Frage, ob der Bremer im Gruppenfinale gegen Costa Rica am Donnerstag von Beginn an auflaufen werde, komme aber „zu früh“.