Vogts kritisiert Defensive: "Indiskutable Vorstellung"

Hansi Flick nahm Vogts in Schutz. „Dass es keine richtige Reaktion der Deutschen auf die taktischen Veränderungen der Japaner gab, ist nicht in erster Linie Sache des Trainers. Wenn in der Schlussphase das Spiel entgleitet, muss das Team in der Lage sein, zu reagieren und zu zeigen: Wir lassen nichts anbrennen, wir bringen die Führung nach Hause.“ (DATEN: WM-Spielplan 2022)