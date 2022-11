WM 2022: Als Werner-Ersatz! WM-Ticket & DFB-Debüt für zwei Bundesliga-Stars?

Der Triumph von Füllkrug ist kein Wunder, denn immerhin steht der Werderaner mit seinen neun Toren an der Spitze der Torjäger-Liste, und das bei einem Aufsteiger. Der 29-Jährige, der noch kein A-Länderspiel auf dem Buckel hat, ist aktuell in absoluter Top-Form. Warum sollte das also nicht auch für eine WM-Teilnahme reichen?