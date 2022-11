WM 2022: Hoeneß schwenkt um! Katar-Turnier "wird dem Fußball schaden"

Hoeneß hatte sich in der Vergangenheit stets als Verfechter des Turniers in Katar positioniert. Zuletzt mit einem viel beachteten Anruf im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1. Hoeneß' Hauptargument war dabei, wie zuvor auch: „Die WM, das Engagement des FC Bayern und andere Sportaktivitäten in der Golf-Region werden dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Menschen dort besser werden.“