WM 2022: Kramaric schießt Davies und Co. aus WM-Turnier

Dem Spiel ging eine kleine Kontroverse der Trainer voraus. Nach Kanadas unglücklicher Auftaktniederlage gegen Belgien (0:1) hatte John Herdman in der Ansprache an seine Mannschaft den Satz „We‘re going to f*** Croatia“ (Wir werden Kroatien f*****) verwendet. Vatreni-Coach Zlatko Dalic erfuhr davon - und war keineswegs erfreut: „Wir respektieren jeden, also erwarten wir auch von unseren Gegnern, dass sie uns respektieren.“