WM 2022: Xherdan Shaqiris irre WM-Statistik gibt der Schweiz Hoffnung

Seine erste Weltmeisterschaft bestritt der Spieler von Chicago Fire 2010, als er nur zwölf Minuten zum Einsatz kam. 2014 startete schließlich seine großartige Statistik. In Brasilien steuerte der 31-Jährige drei Tore in vier Spielen bei. 2018 folgten ein Tor und ein Assists in Russland. (DATEN: WM-Spielplan 2022)