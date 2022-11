WM-Feld komplett: Auch Brasilien ist da

Rekordweltmeister Brasilien ist am Vorabend des Eröffnungsspiels als letztes der 32 Teams zur Fußball-WM in Katar eingetroffen. Die Sondermaschine aus Turin landete AFP zufolge am späten Samstagabend Ortszeit auf dem Flughafen von Doha. In Italien hatten Neymar und seine Mitspieler ein fünftägiges Trainingslager absolviert. (NEWS: Alle Infos zur WM)