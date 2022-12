Bartels über Rethy: "Uns verbindet viel"

Rethy (66) hatte am Mittwoch beim WM-Halbfinale zwischen Titelverteidiger Frankreich und Marokko (2:0) letztmals am ZDF-Mikrofon gesessen. "Wir waren niemals Konkurrenten", sagte Bartels, der in Katar im Laufe des Turniers mit Rethy Essen war und am Sonntag das Finale zwischen Argentinien und Frankreich in Lusail für die ARD kommentiert.