Flick beklagt fehlende Unterstützung der Politik

Frankfurt am Main (SID) - Bundestrainer Hansi Flick hat in der Debatte um die „One Love“-Binde bei der Fußball-WM in Katar fehlende Unterstützung der Politik beklagt. „Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat sinngemäß gesagt: ‚Der Fußball wird zu stark politisiert, unsere Spieler sollen sich auf den Fußball konzentrieren, Politik mache ich.‘ Das wäre auch ein gutes Zeichen für uns gewesen“, sagte Flick im SID-Interview und fügte an: „Für die Politik sind andere ausgebildet.“