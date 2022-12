HRW fordert erneut Entschädigungsfonds

Das Endspiel am Sonntag falle auf den Nationalfeiertag Katars und den Internationalen Tag der Migranten. Dies sei "ein passender Zufall angesichts der unverzichtbaren Rolle" der Arbeitsmigranten, sagte Begum: "Das Mindeste", was die FIFA tun könne, sei, den Beitrag der Arbeiter anzuerkennen und sich zu verpflichten, "all jenen Abhilfe zu schaffen, die misshandelt wurden und durch die Maschen gefallen sind".